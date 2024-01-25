Врач назвал 5 лучших продуктов против старения: 'они есть на вашей кухне'

Здоровая кожа и блестящие волосы являются признаком молодости и красоты. И некоторые продукты, которые вы едите, могут помочь чувствовать себя моложе.

Нейробиолог доктор Роберт Лав поделился списком из пяти вкусных и доступных продуктов, которые могут помочь вам поддержать здоровье кожи и волос, пишет SheFinds.

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Врач посоветовал включить в рацион следующие продукты:

Черника

Авокадо

Сладкий картофель

Цитрусовые

Жирная рыба

Черника богата антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от повреждения свободными радикалами. Она также содержит витамин С, который способствует выработке коллагена, помогающему поддерживать кожу упругой и эластичной.

Авокадо является отличным источником полезных жиров, помогающих питать кожу и волосы. Они также содержат витамин Е, обладающий противовоспалительными свойствами, что может помочь уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи.

Сладкий картофель является хорошим источником бета-каротина, который превращается в организме в витамин А. Витамин А необходим для здоровья кожи и волос, поскольку он помогает поддерживать их гидратацию и эластичность.

Цитрусовые являются хорошим источником витамина С, который важен для здоровья кожи. Витамин С помогает производить коллаген, помогающий поддерживать кожу упругой и эластичной. Он также помогает защищать кожу от повреждения свободными радикалами.

Жирная рыба является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья кожи и волос. Омега-3 жирные кислоты помогают поддерживать кожу упругой и эластичной, а также помогают уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи.

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