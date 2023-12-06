Врач назвала 5 продуктов, которые ошибочно считают полезными

Какие 5 продуктов не так полезны как о них говорят

Вокруг темы здорового питания существует немало разнообразных мифов, не имеющих ничего общего с реальностью. Медик из Калифорнии Миджин Браун, ведущая популярный блог, рассказала о пяти продуктах, которые ошибочно считаются полезными.

"Я хочу сообщить людям о влиянии некоторых "здоровых" продуктов на метаболическое состояние. Вы все еще можете их есть, но будьте внимательны", – сказала она у себя в TikTok.

Читайте также: Ешьте и худейте: 16 продуктов для стройности

1. Фрукты и фруктовые соки

По словам доктора Браун, фрукты и особенно фруктовые соки представляют "очевидную" угрозу здоровью с точки зрения "резистентности к инсулину". Некоторые фруктовые соки содержат столько же сахара, сколько банка газировки. Кроме того, в соке нет клетчатки, содержащейся в самых фруктах. Но "конфеты природы", то есть фрукты, тоже не являются абсолютно безопасным вариантом.

Сегодня фрукты, даже овощи сегодня совсем не похожи на то, какими они были в природе давно. Большинство были маленькими, волокнистыми и не слишком сладкими, но сегодняшние фрукты – это безумие. Они были разработаны, чтобы быть большими, слаще и менее волокнистыми что все влияет на уровень сахара в крови", – предупреждает медик.

2. Овсяное молоко

Этот продукт может быть не знаком рядовому человеку, но среди веганов он пользуется большой популярностью как заменитель натурального коровьего молока. Доктор Браун отмечает, что этот продукт содержит высокий уровень углеводов и сахара, не говоря уже о включении консервантов, эмульгаторов и загустителей, присутствующих в овсяном молоке.

3. Овсяная каша

Овсянка содержит полезную клетчатку, но также в ней имеется большое количество углеводов. По мнению доктора Брауна, это делает ее "противоречивой" в частности для диабетиков, которым необходимо ограничить потребление углеводов. Хотя овсяная каша является продуктом с низким гликемическим показателем, некоторые сорта, особенно с добавлением сахара, не идеальны для людей, которые следят за уровнем сахара в крови.

4. Рисовые хлебцы (крекеры)

Низкая калорийность этой закуски привлекательна, но в них не хватает клетчатки и много углеводов. Ими трудно насытиться, если только не есть их с какой-нибудь сытной намазкой, сводящей на нет "диетичность" хлебцев.

Реакция сообщества

Видео собрало немало комментариев, многие из которых были скептическими или откровенно враждебными по поводу изложенного. Люди писали, что с таким подходом опасной будет даже вода, не говоря уже о том, что становится непонятно, что вообще можно есть без вреда для здоровья.

Отвечая на критику в комментариях, доктор Браун отметила, что люди могут есть все "в умеренных количествах". Она также предложила некоторые заменители – миндальное или кокосовое молоко без сахара, цельные фрукты вместо сока, обычный кокосовый йогурт вместо овсяной каши или заменить рисовые лепешки на палочки сельдерея.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее учёные объяснили, почему не стоит злоупотреблять с потреблением яиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!