Врач объяснил, почему ароматизированных свечей не должно быть в вашем доме
Ароматические свечи – популярный способ поддерживать приятный запах в вашем доме. Но они могут принести больше вреда, чем пользы, когда дело касается вашего здоровья.
Американский врач и дерматолог доктор Джон Заде обратился к своим подписчикам в TikTok, чтобы обезопасить их от использования.
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Он сказал: "Если вы используете эту одну вещь в своем доме, вам нужно немедленно прекратить".
Специалист пояснил, что многие ароматические свечи изготавливаются из парафина, и во время горения они выделяют в воздух токсичные химикаты, такие как бензол, формальдегид и октан.
Эти химические вещества могут вызвать такие проблемы со здоровьем, как:
- Головная боль
- Сыпь на коже
- Проблемы с дыханием
- Астма
Доктор Заде также добавил, что ароматы в химических веществах могут чрезвычайно раздражать. Из-за этих ароматов у многих людей появляются высыпания или другие аллергические реакции.
Также зажженные свечи с ароматизаторами могут привести к неблагоприятным проблемам со здоровьем у молодых людей с астмой.
Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.
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