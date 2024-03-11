Врач-отоларинголог дал советы, что делать, когда заложило нос

Слизистая носа - сложный механизм, который обеспечивает не только дыхание и ощущение ароматов, но и выполняет важные функции, такие как фильтрация и увлажнение воздуха, защита от инфекций и аллергенов. Однако иногда она может "выйти из строя".

Врач-отоларинголог Илья Рябинкин в комментарии "Фактам ICTV" сказал, почему возникает насморк и как с этим бороться. Он назвал основные причины заложенности носа.

Носовые протоки имеют волосы, которые первыми стоят на защите дыхательной системы, задерживая бактерии, вирусы и аллергены. Когда чужеродные агенты попадают на слизистую, запускается защитная реакция. Слизистая воспаляется и отекает, провоцируя заложенность носа. Такая реакция есть естественный механизм защиты, но может стать причиной дискомфорта.

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Методы диагностики

Обзор и эндоскопия – основные методы диагностики заболеваний носа. При необходимости врач может назначить дополнительные исследования, такие как общий анализ крови или компьютерная томография для точной диагностики.

Методы лечения

Как правило, симптомы острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ) лечатся симптоматически. Это может включать прием препаратов для снятия боли и воспаления, промывание носа солевыми растворами и использование сосудосуживающих капель.

Профилактика

Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, рекомендуется избегать курения и вдыхания дыма, пить достаточное количество воды, носить маску в общественных местах, использовать увлажнитель воздуха и регулярно проветривать помещение.

Заложенный нос может быть симптомом различных состояний, требующих отдельного осмотра. Если вы заметили, что закладывается нос часто или на длительное время, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Как избавиться от заложенности носа и насморка в домашних условиях

Промывка носа:

Деликатно прочистите нос, чтобы удалить лишнюю слизь. Промывайте нос солевыми растворами (гипертоническими и изотоническими). Для детей при промывании носа используйте специальный отсос (аспиратор).

При заложенности носа, вызванной аллергией, максимально избегайте контакта с аллергенами. Можно использовать антигистаминные безрецептурные препараты. Внимательно прочтите инструкцию перед применением!

Пользуйтесь увлажнителями воздуха, если есть чрезмерная сухость в помещении. Пейте достаточное количество жидкости. Используйте ингаляторы, небулайзеры. Приложите теплое влажное полотенце к лицу. Примите тёплый душ.

Чтобы уснуть, попробуйте поднять голову на подушку повыше. Избегайте хлорирующих бассейнов для дезинфекции.

Если насморк не проходит в течение длительного времени, следует обратиться к врачу.

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