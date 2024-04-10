Врач предупредила об опасности четырех популярных косметических процедур

Многие женщины не представляют своей жизни без регулярных посещений салонов красоты, где их внимание привлекают разнообразные процедуры для поддержания красоты и здоровья. Однако увлечение этими процедурами может скрывать потенциальные угрозы для здоровья, предупреждают эксперты.

Врач-эндокринолог Юлия Кривовяз подчеркивает, что не все салонные процедуры могут быть безопасны для здоровья. Она отметила, что некоторые популярные салонные методы могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Читайте также: Врачи назвали продукты, которых следует избегать, если вы страдаете от выпадения волос

Анализ волос на дефицит микроэлементов

Он употребляется для определения недостаточного количества нужных веществ в организме. Однако по словам Кривовяз, эффективность этой процедуры сомнительна, поскольку разные лаборатории могут показать разные результаты, что ставит под сомнение пользу этого анализа.

Пеллеты

Еще одной опасной процедурой является использование подкожных имплантов, обещающих похудение и улучшение внешнего вида. Отсутствие исследований их влияния на организм может представлять серьезную угрозу здоровью, предупреждает врач.

Витаминные капельницы

Капельницы с витаминами, которые очень популярны среди женщин, могут привести к аллергическим реакциям, даже к анафилаксии. Использование этих процедур без надлежащего медицинского контроля может быть опасно для здоровья.

Гидроколонотерапия

Еще одним опасным методом является гидроколонотерапия, обещающая очищение кишечника и уменьшение веса. Однако по словам специалистов, этот метод может оказаться неестественным и опасным для организма.

Эксперт советует быть осторожными при выборе салонных процедур и всегда консультироваться с врачом перед принятием решения об их использовании. Важно учитывать все возможные риски для здоровья и обдумывать свои выборы.

Ранее эксперты назвали 12 продуктов, которые нельзя употреблять, если у вас тревога или депрессия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!