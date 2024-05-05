Врач рассказал о самом безопасном способе достать клеща

Как правильно и безопасно достать клеща

С наступлением теплого времени года активизируются разные насекомые, в том числе и клещи. Важно знать, как правильно удалить клеща из кожи, чтобы не оставить частицы в ране и не заразиться инфекцией.

Не пытайтесь удалить клеща самостоятельно, если не уверены в своих силах. Обратитесь к врачу, если у вас возникли трудности с удалением клеща или если после укуса появились краснота, зуд, лихорадка или другие симптомы, пишет storinka.com.

Читайте также: Что делать, если собаку укусила клещ

Почему нельзя выдергивать клеща из кожи?

Когда клещ впивается в кожу, он глубоко погружает в нее свой хоботок, чтобы добраться до крови.

Если просто вытащить клеща за тело, его хоботок может остаться в коже.

Это может привести к:

Заражение инфекциями, переносящими клещ.

Образование воспаления и нагноения раны.

Необходимость хирургического вмешательства.

Почему нельзя использовать растительное масло?

Распространенным, но неэффективным является совет смазать клеща маслом, чтобы он сам отпал.

Это опасно, ведь:

Клещ дышит задней частью тела.

Масло может укупорить его дыхательные пути и привести к гибели клеща.

Перед смертью клещ может выпустить в рану возбудителей инфекционных заболеваний.

Как правильно удалить клеща?

1. Возьмите пинцет или специальное устройство для удаления клещей.

2. Аккуратно захватите клеща как можно ближе к его хоботку.

3. Сильным, но плавным движением извлеките клеща из кожи перпендикулярно ее поверхности.

4. Не крутите клеща и не жмите на него.

5. После удаления обработайте место укуса антисептиком.

Что делать с клещом после удаления?

По возможности поместите живого клеща в баночку с ватой или тканью, смоченной водой, и доставьте его в лабораторию для исследования на наличие инфекций.

Это поможет вам вовремя приступить к лечению, если клещ окажется зараженным.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от клещей на огороде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!