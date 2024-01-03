Врачи-эндокринологи рассказали, почему нельзя употреблять кисломолочный сыр и кефир на ночь

Можно есть кисломолочный сыр и кефир на ночь

Ужин – это важный прием пищи, которую нельзя пропускать. Однако важно правильно подобрать продукты и время еды, чтобы не навредить здоровью.

Если вы хотите похудеть, на ужин нужно есть белок и клетчатку, передают Патриоты Украины. К примеру, нежирные сорта рыбы, морепродукты, курицу, индейку, блюда из яиц. Сочетать их можно с салатами, тушеными овощами. Лучше всего вечером есть стручковую фасоль, спаржу, все виды капусты, кабачки.

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Можно вечером и углеводы. Это допустимо, даже если ваша цель – сбросить лишний вес. Только обязательно следует учитывать то, что вы ели в течение дня. Если завтрак и обед были плотными, тогда ужин делаем полегче. И наоборот, если недобрали что-то в течение дня, то можно сделать ужин сытнее.

Из вечернего приема пищи следует исключить жирную, копченую, очень соленую пищу, быстрые углеводы и алкоголь.

Кисломолочные продукты, такие как творог, кефир, йогурт, имеют высокий инсулиновый индекс. Это означает, что они вызывают резкий выброс инсулина в кровь. Инсулин – это гормон, отвечающий за превращение глюкозы в энергию. Если есть кисломолочные продукты на ужин, то уровень глюкозы в крови может резко повыситься, а затем резко упасть. Это может привести к задержке жидкости, замедлению метаболизма и даже преддиабета.

Чтобы ужин был полезным и безвредным для здоровья, выбирайте продукты с низким гликемическим и инсулиновым индексом. Вот несколько вариантов ужина:

Морепродукты/рыба (на гриле) и зелень.

Овощи гриль и печень индейки.

Отварная говядина и салат из капусты.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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