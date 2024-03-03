Врачи извлекли из носа у американца 150 живых личинок (видео)

В Джексонвилле, США, врачам удалось спасти жизнь мужчине, в носу которого поселились 150 живых личинок.

Пациент, чье имя не разглашается, в течение нескольких месяцев испытывал странные симптомы, но обратился за помощью только когда его лицо и губы набухли, а из носа начала уходить кровь, сообщает First Coast News.

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Врачи были шокированы, обнаружив в носовых пазухах мужчины десятки живых личинок, которые питались его тканями и вызывали воспаление.

Доктор Дэвид Карлсон, проводивший операцию, описал личинки, размером с кончик мизинца, как "отвратительных вредителей". Их обнаружили в самых глубоких участках носа, что представляло серьезную угрозу для здоровья мужчины.

Специалисты считают, что инфекция возникла из-за контакта с мертвой рыбой. Паразиты попали в носовые пазухи и начали размножаться.

Мужчина 30 лет назад перенес операцию по удалению раковой опухоли в носу, что ослабило его иммунную систему и способствовало развитию инфекции.

Благодаря специальному противопаразитарному лечению мужчина выздоровел.

Доктор Карлсон отмечает, что этот ужасный случай должен стать предупреждением для людей, пренебрегающих гигиеной. Даже безвредные действия могут привести к серьезным последствиям, особенно при ослабленной иммунной системе.

Напомним, в США 64-летний мужчина обратился к врачам с необычным и немного тревожным симптомом – его язык стал зеленым и мохнатым.

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