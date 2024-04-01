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Врачи назвали 11 продуктов, которые должны быть в рационе каждого мужчины

Игорь Романько

Какие продукты обязательно должны употреблять мужчины

Кто сказал, что только женщины должны заботиться о своем здоровье? Мужчинам также нужны полезные продукты, чтобы поддерживать себя в форме и избегать проблем со здоровьем.

Об 11 суперпродуктах для мужского здоровья рассказали на сайте ua-novosti.info. Включите эти продукты в рацион, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие.

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Вот 11 суперпродуктов, которые помогут мужчинам улучшить свое самочувствие:

1. Шпинат:

  • Богат витаминами, минералами и антиоксидантами.
  • Улучшает когнитивные функции и кровообращение.
  • Добавляйте в салаты, омлеты, коктейли.

2. Миндаль:

  • Содержит магний, необходимый для работы мышц, нервов и сердца.
  • Помогает контролировать уровень сахара в крови.
  • Ешьте горсть миндаля как перекус или добавляйте в салаты.

3. Йогурт:

  • Источник кальция, который важен для здоровья костей.
  • Содержит пробиотики, улучшающие пищеварение.
  • Выбирайте йогурт без сахара и добавляйте в него фрукты, орехи или семена.

4. Помидоры:

  • Содержат ликопин, защищающий от рака простаты.
  • Полезны для сердца и пищеварения.
  • Ешьте свежими, делайте соусы, запекайте или добавляйте в салаты.

5. Картофель:

  • Богата калием, витамином C и клетчаткой.
  • Восстанавливает работоспособность и дает энергию.
  • Ешьте печеный, вареный или тушеный картофель.

6. Сардина:

  • Содержит белок и жирные кислоты омега-3.
  • Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Ешьте консервированную или свежую сардину.

7. Черника:

  • Малокалорийная ягода, подходящая для похудения.
  • Улучшает память и зрение.
  • Ешьте свежей, добавляйте в йогурт или в полосе.

8. Авокадо:

  • Содержит полезные жиры, калий и клетчатку.
  • Снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
  • Ешьте свежим, добавляйте в салаты или делайте гуакамоле.

9. Цельнозерновые продукты:

  • Защищают от колоректального рака.
  • Улучшают работу пищеварения.
  • Ешьте цельнозерновой хлеб, макароны, крупы.

10. Красное вино:

  • Содержит полифенолы, снижающие риск болезни Альцгеймера.
  • Употреблять в меру – не более 1 стакана в день.

11. Арбуз:

  • Содержит ликопин, полезный для сердца и простаты.
  • Хорошо увлажняет организм.
  • Ешьте свежим, делайте смузи или арбузный лед.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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