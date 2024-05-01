Врачи рассказали о 5 признаках проблем со здоровьем из-за кофе

Чашка кофе с утра для многих людей становится залогом бодрого и продуктивного дня. Однако чрезмерное употребление этого напитка может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Важно помнить, что каждый человек реагирует на кофеин по-разному, пишет storinka.com.ua. Поэтому прислушивайтесь к своему организму и регулируйте употребление кофе, чтобы он приносил только пользу. Помните, что чрезмерное употребление чего угодно может оказаться вредным.

Читайте также: Эксперт ответил о котором стоит пить кофе утром

Как узнать, что кофе вредит, а не помогает?

1. Непонятная усталость:

Кофе стимулирует нервную систему, блокируя аденозин – вещество, вызывающее сонливость.

Однако злоупотребление кофе приводит к истощению запасов аденозина, что приводит к постоянной усталости, даже после сна.

2. Расстройства пищеварения:

Кофе может раздражать желудок, вызывая изжогу, диарею или запор.

Если вы заметили такие симптомы, возможно, следует сократить употребление кофе.

3. Скачки артериального давления:

Кофеин способен повышать давление и сердечный ритм.

Если после кофе вы чувствуете головокружение, тахикардию или головные боли, это может быть признаком того, что ваш организм не справляется с нагрузкой.

4. Тревожность и нервозность:

Употребление большого количества кофеина может привести к тревожности, раздражительности, нарушению сна.

Это отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии и работоспособности.

5. Бессонница:

Кофеин блокирует выработку мелатонина – гормона сна.

Если вы пьете кофе во второй половине дня, это может осложнить засыпание и привести к некачественному сну.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!