Вредно ли пить кофе на голодный желудок: что говорят эксперты

Многие любят начинать день с чашки кофе. Но правда ли, что употребление кофе натощак может повредить желудок.

Исследования показали, что кофе не наносит вред желудку, даже в концентрированном виде. Желудок имеет мощные защитные механизмы, защищающие его от раздражителей, таких как кофеин, сообщила гастроэнтеролог Массачусетской больницы общего профиля Триша Пасрича изданию The New York Times.

По ее словам, кофе может повысить кислотность желудка, что может привести к изжоге. Если у вас есть проблемы с изжогой, употребление кофе натощак может усугубить симптомы.

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Как кофе влияет на кишечник

Руководитель внутренней медицины в медицинском центре Университета Бейлора в Далласе доктор Байрон Крайер отметил: "хотя определенные раздражители могут сделать желудок более уязвимым к кислоте и образованию язвы, многочисленные обширные исследования показали, что это не касается кофе".

По его словам, кофе, даже в концентрированном виде, вряд ли нанесет объективный вред желудку. А что касается кишечника – она может ускорить работу толстой кишки и вызвать желание опорожниться.

Доктор также сообщил, что кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, "но если у вас есть еда в желудке или если вы пьете кофе с молоком или сливками, это поможет создать буфер, который поможет нейтрализовать кислоту".

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Как кофе влияет на желудок

"Таким образом, употребление кофе, особенно если он черный, без еды может снизить pH желудка больше, чем это было бы, если бы вы пили его с молоком или во время еды", – пояснил он.

Байрон Краер говорит, что если после употребления кофе натощак вы чувствуете жгучую боль в груди или кислый привкус во рту, то следует отказаться от этого обряда. Или же пейте утренний кофе после завтрака.

"Но если вы не замечаете никаких симптомов, возможно вы принадлежите к тем, кто не испытывает значительного рефлюкса после кофе и можете продолжать пить его спокойно", — резюмировал специалист.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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