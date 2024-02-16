Вредоносные сказки, которые нельзя читать детям: список

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Сказки это очень специфическая вещь!

Мой личный топ:

Карлсон – дает абсолютное искаженное представление о дружбе – Малыш все время подчиняется желанию Карлсона и жертвует собственным комфортом ради "друга" вместо того, чтобы выстраивать личные границы.

Золушка – поведение жертвы определяет как единственный успешный сценарий для женщины и успешное замужество как спасение от всех бед. А еще – демонизирует мачех как таковых. Мне всегда не хватало активной позиции от Золушки и понимания, что же пошло не так в отношениях мачехи и падчерки.

Красная Шляпка – здесь вопрос ко всем. И к матери, которая отправляет ребенка самого в темный лес (почему не пойти вместе? И ребенка обезопасить, и время классно провести) И к самой девочке, которая без раздумий заговаривает к незнакомцу в лесу (очевидно, разговоров о безопасности в этой семье не проводилось ). И больше всего – к сценам насилия (вспомните только, что произошло с Волком).

А какой у вас личный топ "вредных сказок"? По каким критериям вы выбираете, что читать с ребенком?