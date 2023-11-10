Вручную или в посудомойке: как дешевле мыть посуду

Благодаря разным бытовым гаджетам люди значительно упрощают свою жизнь, ведь пока стиральная машинка, есть время на книгу или на время с семьей. То же касается и посудомоечной машинки.

Однако означает ли это, что высвобождение вашего личного времени приводит к увеличению коммунальных платежей. Эксперты издания HomeSandGardens подсчитали, как дешевле мыть посуду – вручную или в машинке.

Первое, на что они обратили внимание, что посудомойка использует меньше воды во время мытья посуды, чем когда вы это делаете руками. Большинство посудомоечных машин используют только от 15 до 25 литров воды за мойку в зависимости от настроек их автоматических программ. Посудомоечная машина автоматически регулирует цикл и необходимую воду.

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Когда вы моете посуду вручную (то количество, которое моет машинка), то вы используете 150 литров воды – включая полоскание.

Во время ручной мойки посуды вы потратите больше электроэнергии, чем ее использует посудомоечная машинка. "Посудомоечные машины с сертификатом Energy Star не могут потреблять более 270 кВт-ч. Посудомоечная машина использует менее четверти энергии по сравнению с ручной мойкой", – пишет издание.

В среднем посудомоечные машины потребляют 1,2-1,5 кВт-ч на одну загрузку. То есть мытье обойдется примерно в 15 гривен – 5 грн вы потратите за электричество, а 10 – за одну таблетку для мытья. Если добавлять ополаскиватель, получится немного дороже – одна загрузка посудомоечной машинки обойдется примерно в 20-25 гривен.

Формула вычета такова: 1 кВт-ч умножаем на время за 1 цикл и стоимость электричества = общая стоимость за цикл.

В данной формуле не рассчитывается стоимость использованной воды. Но, как мы уже писали выше, машинка использует меньше воды, чем если бы вы мыли ручную посуду. Кубометр воды в среднем стоит 30 грн., а машинка в среднем использует 20 литров. Так что расходы на воду во время мытья посуды в посудомойке будут незначительными – до гривны.

Эксперты добавили, что мытье посуды в машинке лучше удаляет грязь и бактерии, поскольку она использует высокие температуры.

Не стоит забывать и о плюсах ручной мойки посуды. В частности, это касается хрупких предметов, ножей и т.п.

"Использование посудомоечной машины является явным победителем по сравнению с мойкой вручную. Это скорее требует меньше работы и в конечном итоге экономит ваши деньги. Учитывая это, мытье рук все еще имеет свои преимущества и все еще необходимо, когда дело доходит до определенной посуды. Всегда нужен баланс обоих методов, но для ежедневной мойки следует полагаться на свою посудомоечную машину", – резюмировали эксперты.

Раньше мы писали, экономно ли держать бойлер постоянно включенным.

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