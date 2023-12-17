Всего 10 минут: Как быстро сварить свеклу для салатов и других блюд
Свекла – это полезный и вкусный овощ, часто используемый в приготовлении салатов, супов и других блюд. Однако его традиционный способ приготовления, то есть варка в кастрюле, может занять несколько часов.
Чтобы сократить время приготовления свеклы, можно воспользоваться микроволновкой. Этот способ позволяет сварить свеклу за 15-20 минут, при этом она не теряет своих полезных свойств и вкуса, пишет Фокус.
Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами
Ингредиенты:
- Свекла – 2-3 шт.
- Рукав для запекания
- Хомут для рукава (по желанию)
Приготовление:
- Тщательно вымойте свеклу и обсушите ее.
- Наколите свеклу ножом или вилкой в нескольких местах, чтобы она быстрее проварилась.
- Положите свеклу в рукав для запекания и завяжите. Если у вас нет хомута, можно просто завязать рукав обычным узлом.
- Сделайте несколько отверстий в рукаве, чтобы он не лопнул во время приготовления.
- Уложите свеклу в рукаве на тарелку для микроволновки.
- Установите мощность микроволновки на 800 Вт и готовьте свеклу в течение 2-3 минут.
- Сделайте перерыв на 1 минуту, затем снова включите микроволновку и готовьте свеклу еще 2-3 минуты.
- Повторяйте этот цикл, пока свекла не будет готова.
- Чтобы определить готовность свеклы, проткните ее ножом или вилкой. Если свекла готова, она легко проткнется.
- После того как свекла будет готова, дайте ему остыть. Затем осторожно разрежьте рукав и достаньте свеклу.
Что приготовить из вареной свеклы
Вареную свеклу можно использовать в самых разных блюдах. Этот овощ отлично подходит для салатов, супов, борщей, рагу и других блюд.
Вот несколько рецептов, которые можно приготовить из вареной свеклы:
- Салат из вареной свеклы – это классический рецепт, который можно приготовить с добавлением чеснока, майонеза, сметаны, лука или других ингредиентов.
- Винегрет – это еще один популярный салат, содержащий вареную свеклу, картофель, морковь, огурцы, лук и квашеную капусту.
- "Селедка под шубой" – это праздничный салат, который готовится с вареной свеклой, сельдью, картофелем, морковью, яйцами и майонезом.
- "Гранатовый браслет" – это еще один праздничный салат, который готовится с вареной свеклой, морковью, орехами и гранатовым соком.
- Холодник – это холодный суп, который готовится с вареной свеклой, огурцами, яйцами, сметаной и квасом.
Советуем также обратить внимание на рецепт салата с семгой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!