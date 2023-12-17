Всего 10 минут: Как быстро сварить свеклу для салатов и других блюд

Свекла – это полезный и вкусный овощ, часто используемый в приготовлении салатов, супов и других блюд. Однако его традиционный способ приготовления, то есть варка в кастрюле, может занять несколько часов.

Чтобы сократить время приготовления свеклы, можно воспользоваться микроволновкой. Этот способ позволяет сварить свеклу за 15-20 минут, при этом она не теряет своих полезных свойств и вкуса, пишет Фокус.

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Ингредиенты:

Свекла – 2-3 шт.

Рукав для запекания

Хомут для рукава (по желанию)

Приготовление:

Тщательно вымойте свеклу и обсушите ее. Наколите свеклу ножом или вилкой в нескольких местах, чтобы она быстрее проварилась. Положите свеклу в рукав для запекания и завяжите. Если у вас нет хомута, можно просто завязать рукав обычным узлом. Сделайте несколько отверстий в рукаве, чтобы он не лопнул во время приготовления. Уложите свеклу в рукаве на тарелку для микроволновки. Установите мощность микроволновки на 800 Вт и готовьте свеклу в течение 2-3 минут. Сделайте перерыв на 1 минуту, затем снова включите микроволновку и готовьте свеклу еще 2-3 минуты. Повторяйте этот цикл, пока свекла не будет готова. Чтобы определить готовность свеклы, проткните ее ножом или вилкой. Если свекла готова, она легко проткнется. После того как свекла будет готова, дайте ему остыть. Затем осторожно разрежьте рукав и достаньте свеклу.

Что приготовить из вареной свеклы

Вареную свеклу можно использовать в самых разных блюдах. Этот овощ отлично подходит для салатов, супов, борщей, рагу и других блюд.

Вот несколько рецептов, которые можно приготовить из вареной свеклы:

Салат из вареной свеклы – это классический рецепт, который можно приготовить с добавлением чеснока, майонеза, сметаны, лука или других ингредиентов.

– это классический рецепт, который можно приготовить с добавлением чеснока, майонеза, сметаны, лука или других ингредиентов. Винегрет – это еще один популярный салат, содержащий вареную свеклу, картофель, морковь, огурцы, лук и квашеную капусту.

"Селедка под шубой" – это праздничный салат, который готовится с вареной свеклой, сельдью, картофелем, морковью, яйцами и майонезом.

– это праздничный салат, который готовится с вареной свеклой, сельдью, картофелем, морковью, яйцами и майонезом. "Гранатовый браслет" – это еще один праздничный салат, который готовится с вареной свеклой, морковью, орехами и гранатовым соком.

– это еще один праздничный салат, который готовится с вареной свеклой, морковью, орехами и гранатовым соком. Холодник – это холодный суп, который готовится с вареной свеклой, огурцами, яйцами, сметаной и квасом.

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