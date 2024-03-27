Всего 5 минут и даже самые страшные кастрюли будут чистыми: лайфхак для ленивых

Если вы устали от устаревшего жира и налета на кастрюлях, не тратьте деньги на вредные химические средства. Делимся быстрыми и эффективными способами очистки кастрюль с помощью простых ингредиентов на вашей кухне.

Оба метода безопасны, экономны и экологичны. Вам не понадобится много времени, чтобы отмыть даже кастрюли, которые вы хотели уже выбрасывать из-за сильного загрязнения.

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Метод 1: Лимонная кислота

Влейте в кастрюлю воду и добавьте 50 г лимонной кислоты. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. Подождите 5 минут, затем дайте кастрюле остыть. Вымойте кастрюлю обычным моющим средством для посуды.

Метод 2: Перекись водорода

Добавьте 100 мл перекиси водорода в кипящую воду в кастрюле. Доведите до кипения в течение 5 минут. После остывания воды, вымойте кастрюлю обычным моющим средством для посуды.

Метод с перекисью водорода может сделать кастрюлю белой, но лимонная кислота также отлично справляется с жиром и налетом.

Попробуйте эти уловки и наслаждайтесь чистыми кастрюлями без усилий.

Раньше мы рассказывали об одной простой хитрости, что поможет убрать неприятный запах из мусорного ведра.

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