Всего два ингредиента: как самому создать крепкий клей

Если вдруг вам срочно понадобится клей, а сходить с ним в магазин нет времени или желания, можно воспользоваться действенным способом и создать клей, которым можно будет пользоваться длительное время.

Один из неожиданных способов – соединить муку и уксус. Попробуйте это уникальное сочетание и убедитесь в действенности. "Рецептом" поделилось издание Santeplusmag.

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Мука и уксус – два обычных продукта, которые всегда есть в любой кухне, могут оказаться невероятно полезными для создания клея. Когда их комбинировать, они образуют специфическое вещество, идеально подходящее для разнообразных творческих и бытовых нужд.

Как создать натуральный клей:

125 г муки

чайная ложка белого уксуса

250 мл воды

60 г сахара

Муку смешайте с сахаром, полей влейте уксус, постоянно помешивая и добавьте 175 мл воды. Продолжайте помешивать до тех пор, пока не получите густую жидкость. Затем нагрейте смесь, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте остыть на несколько минут, прежде чем перелить клей в специальную емкость.

Такой клей подходит для склеивания бумаги, картона и легких материалов.

Крепкий клей своими руками

125 мл обезжиренного молока

столовая ложка уксуса

столовая ложка пищевой соды

2 ч. л. воды

В емкости смешайте молоко и уксус, а затем дайте смеси постоять 2 минуты. Когда молоко скиснет, процедите его. В полученную сыворотку добавьте пищевую соду и 2 чайные ложки воды. Таким образом вы получите стойкий клей. Это будет так называемый казеиновый клей, его можно использовать для склеивания определенных покрытий, например, деревянного пола.

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