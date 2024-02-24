Встречайте весну: 5 стильных образов со свитшотом и юбкой

Свитшот – это бесконечно комфортная повседневная вещь. Раньше она была популярна только среди спортсменов, но сейчас ее носят и те, кто к спорту имеет очень далекое отношение. Ведь свитшот создавался именно для тренировок, так как считалось, что объемная хлопчатобумажная толстовка дарит свободу движений и лучше впитывает пот. Но сегодня свитшот свободно может сочетать с классическими юбками. Об этом пишет Радиотрек.

Свитшоты и юбки – один из главных трендов этой весны. Я предлагаю несколько интересных сочетаний:

Яркий oversize свитшот + минималистичная расклешенная юбка-карандаш. Идеальный повседневный лук, который подойдет даже для офиса. Свитшот + прямая блестящая юбка-карандаш с пайетками или кожей. Стильный вечерний вариант. Большой черный свитшот + черная юбка из тюля или атласа, украшенная кружевом. Контраст придаст изысканность. Серый свитшот + мини-юбка + винтажные кроссовки. Актуальное соединение для молодежного стиля. Дополнить кожаной курткой. Серый свитшот + прямая мини-юбка + серые колготки + леопардовые туфли. Интересен вариант предварительного образа.

Надеюсь, эти идеи вдохновят вас на создание модных весенних лугов!

Напомним, мы уже писали, что будет модно весной 2024 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !