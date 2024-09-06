Второй шанс: какие знаки зодиака способны вернуть любовь

В отношениях между людьми иногда возникают разрывы, больно ударяющие по обоим партнерам. Однако иногда удается восстановить утраченную любовь и люди снова чувствуют себя счастливыми.

По словам астрологов, есть несколько знаков зодиака, представители которых способны восстановить утраченную любовь. Об этом говорится в материале издания T imesofindia .

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Рак

Вы всегда умели держать людей, которые вам небезразличны, даже долго после того, как они ушли из вашей жизни. Этим летом кто-нибудь из вашего прошлого может вернуться, и это не так удивительно, как вы думаете. Вы всегда верили во второй шанс, в идею, что вы любите не просто исчезать – оно остается, ожидая удобного момента, чтобы восстановиться. Человек, который заставил ваше сердце биться так, как никто другой, вероятно, тоже думает о вас.

Дева

Вы слишком долго анализировали, что пошло не так в прошлых отношениях, не правда ли? Правда состоит в том, что на некоторые вещи просто нет четких ответов и это нормально. Сейчас важно то, что вы вот-вот получите закрытие, о котором так мечтали. Независимо от того, это самый последний разговор, что-то приходит к вам, что поможет вам наконец двигаться вперед. Но здесь есть поворот, это повторное подключение может быть не только о закрытии. Есть шанс, что возвращаясь к прошлому, вы увидите вещи в новом свете, как и они. Раньше время было неподходящее, но сейчас, возможно, настал тот момент, который вам обоим нужно все время. Позвольте себе быть открытыми к чему-либо даже если это не то, чего вы ожидали.

Скорпион

Будьте честны, Скорпион – не делайте ничего наполовину, особенно. Когда вы сильно падаете и когда это заканчивается, вам может потребоваться много времени, чтобы восстановиться. Но вот что, ты никогда не переставал думать об этом человеке, не правда ли? Ваша связь была интенсивной, и она все еще остается в вашем сознании. Этим летом велика вероятность того, что вы снова встретитесь с ними, и это может быть так, будто времени не прошло. Страсть, химия – все это все еще там, ждет под поверхностью. Но на этот раз ты мудрее. Вы знаете, чего хотите, и не боитесь этого добиться. Если этот человек переосмыслит вашу жизнь. Это потому, что они предназначены. Не сдерживайся, Скорпион.

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