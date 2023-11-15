Вы делаете это неправильно: Как чистить зубы электрической щеткой

В мире полно девайсов и гаджетов, предназначенных для облегчения повседневной жизни. Одним из таких полезных изобретений является электрическая зубная щетка, которая не только удобна в использовании, но и может обеспечить лучшее очищение зубов. Этот гаджет оснащен таймером для контроля чистки разных зон и может помочь в избавлении от налета.

Однако, чтобы эффективно пользоваться электрической зубной щеткой, важно соблюдать некоторые правила. В издании vikna.tv расскажем, как правильно чистить зубы этим устройством.

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Прежде всего, прежде чем приступить к чистке зубов, проверьте заряд вашей электрической зубной щетки. Специальный индикатор сообщит вам, как долго хватит заряда. Помните также проверить состояние насадки. Если она изношена, замените ее – это рекомендуется делать каждые два-четыре месяца.

Теперь переходите к чистке зубов. Слегка смочите щетку и нанесите небольшое количество зубной пасты. Выберите режим очистки; их может быть несколько в зависимости от модели.

Разместите насадку под углом 45° вдоль линии десен. Начинайте с угловых зубов и переходите к передним. Сначала чистите внутреннюю часть, а затем наружную. Следите за силой нажатия во избежание повреждения десен. Включите щетку только после ее расположения в полости рта.

При чистке наблюдайте за таймером, указывающим, сколько времени следует уделять чистке каждой зоны полости рта. Это поможет вам распределить время равномерно. Передвигайте щетку медленно от одного зуба к другому, уделяя несколько секунд каждому.

После успешной чистки всех зон прополощите полость рта и, при необходимости, используйте специальный ополаскиватель. Используя электрическую зубную щетку правильно, вы обеспечите своей улыбке эффективный уход и сохраните здоровье десен.

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