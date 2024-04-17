Вы делали это неправильно: специалисты подсказали, как готовить спаржу, чтобы была вкусной

Спаржа – популярный продукт, который многие готовят неправильно. Даже самые опытные домашние повара могут быть ошеломлены, обнаружив, что все это время ошибались.

Кулинар Джессика Гэвин рассказала, что есть один трюк, который поможет готовить вкусную спаржу каждый раз. Об этом сообщает Express.co.uk.

Ледяная вода является ключом к идеально мягкой, но не кашицеобразной спарже. Через минуту пропаривания они будут слишком хрустящими, если попытаться сломать их пополам.

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Но через три минуты они будут ярко зелеными и полностью приготовленными, с нежной консистенцией. Хотя три минуты являются оптимальным временем приготовления спаржи на пару, одна проблема, с которой сталкиваются многие люди, заключается в том, что овощ готов раньше других ингредиентов блюда.

Джессика рекомендует не варить спаржу слишком долго. Смочите ее в ледяной воде, чтобы остановить процесс варки.

Это предотвратит разрушение клеточной структуры и сохранит спаржу крепкой. Чтобы разогреть спаржу, когда она будет готова к употреблению, просто обжарьте на сильном огне примерно 30 секунд.

Напомним, ранее мы делились рецептом компота из яблок, похожего на тот, который готовила каждая бабушка.

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