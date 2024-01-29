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Здоровье

Вы должны добавить их в свой рацион: Диетологи назвали самые полезные виды рыбы

Игорь Романько

Які види риби найкорисніші

Рыба – источник здоровья и красоты! Все мы знаем, что рыба полезна, но вы знаете, что она может быть настоящим эликсиром здоровья и красоты?

Согласно исследованиям, употребление рыбы 2-3 раза в неделю значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака и других хронических заболеваний.

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Почему же рыба так полезна?

  • Она содержит все 10 незаменимых аминокислот, необходимых для роста и восстановления организма.
  • Рыба богата жирными кислотами омега-3, которые борются с воспалениями, улучшают работу мозга и сердца, а также способствуют здоровью кожи и волос.
  • Рыба – отличный источник витаминов D, E, A, кальция, фосфора, железа и других важных для здоровья элементов.

Какую же рыбу есть?

Вот список 13 самых полезных видов рыбы, которые рекомендуют диетологи:

  1. Сельдь
  2. Лосось
  3. Сардина
  4. Атлантическая скумбрия
  5. Тоннеть
  6. Сиг
  7. Окунь
  8. Рыба-меч
  9. Минтай
  10. Радужная форель (микижа)
  11. Морская рыба
  12. Кобия
  13. Тилопия

Вот несколько советов:

  • Выбирайте свежую или замороженную рыбу без глазури.
  • Готовьте рыбу без добавления большого количества растительного масла.
  • Добавляйте в рыбу овощи, специи и травы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

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Здоровье