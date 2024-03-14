Вы могли не знать: языковед объяснил, что значит 'дармовис'

В эпоху сталинской политики сближение языков с украинского языка искоренили немало удельных и колоритных слов. Одним из таких является "дармовис".

Что означает это слово объяснил языковед Александр Авраменко. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, "дармовис" имеет сразу два значения. Этим словом называют либо подвеску, либо бездействующего человека.

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"В слове дармовис проявляется наша украинская ментальность. Вот как когда-то мыслили: если предмет не дает нам никакой пользы, то он "дарма висить – дармо вис". То есть это просто украшение", – указал Авраменко.

Языковед добавил, что одним из соответствий дармовиса или подвески является заимствованное слово брелок.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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