Вы не можете их пропустить: интересные фильмы и сериалы от недавно вышедших Netflix

Netflix готовит множество премьер на апрель, так что весна обещает быть увлекательной для киноманов. Сериалы и фильмы поразят разнообразием жанров и сюжетов.

РБК-Украина собрала для вас подборку из 13 новых релизов на Netflix, которые стоит увидеть. Они помогут вам провести незабываемый вечер.

"Все ради хита" (Banger)

Этот новый фильм рассказывает историю ди-джея, чья карьера постепенно угасает. Главный герой не собирается мириться с поражением, поэтому решает снова покорить вершины славы. Однако для этого он готов к нечестной борьбе — все ради популярности.

"Ты" (You)

Зрителей ждет 5 сезон сериала о маньяке Джо Голдберге. После длительных скитаний он возвращается в Нью-Йорк. Удастся ли ему уйти от теней прошлого и скрыть преследования, преследуемые его годами? Главный герой снова удивит своими решениями и неожиданными поступками.

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"Черное зеркало" (Black Mirror)

В 7 сезоне культового сериала появятся новые персонажи и истории. Как всегда, "Черное зеркало" не фокусируется на одном герое, а предлагает отдельные поражающие воображение сюжеты. Готовьтесь к непредсказуемым поворотам и попытайтесь угадать финал – это будет настоящий вызов.

"Стеклянный купол" (The Glass Dome)

Новый сериал от Netflix заставит поволноваться, ведь события разворачиваются вокруг девушки, которая в детстве была похищена маньяком. Злоумышленник удерживал ее в стеклянном куполе. Теперь история повторяется – другой ребенок исчезает, и главная героиня должна найти способ его спасти.

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