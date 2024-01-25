Вы никогда не станете богатыми, если продолжите употреблять эту фразу
Деньги – это один из важных аспектов нашей жизни. Они позволяют нам покупать все, что нам нужно, и реализовывать свои мечты. Поэтому неудивительно, что многие стремятся привлечь деньги в свой дом.
Существует много разных способов сделать это. Одни люди верят в магию и талисманы, другие – в силу позитивного мышления и действий.
Что нужно делать, чтобы привлечь деньги в дом
Согласно учению фэншуй, нужно, чтобы в доме всегда был порядок. Держите ваш дом будет чистым и аккуратным. Это поможет создать положительную энергию, которая привлечет деньги.
Не держите в доме сломанные или поврежденные вещи. Они символизируют разрушение и нищету.
Расставьте в своем доме предметы, символизирующие деньги. Это могут быть статуэтки, картины или другие украшения с изображением денег, богатства или удачи.
Будьте положительными и оптимистичными. Вера в то, что вы заслуживаете денег, поможет вам их привлечь.
Какие фразы отпугивают удачу и деньги
Есть слова и словосочетания, которые могут отпугнуть удачу и деньги. Вот некоторые из них:
"У меня нет денег" – эта фраза программирует вас на то, что вы всегда будете бедны.
"Я не могу себе этого позволить" – эта фраза также блокирует ваш финансовый успех.
"Я не счастлив или не счастлив" - если вы несчастны, то и деньги к вам не придут.
Почему нельзя говорить фразу "У меня нет денег"
Когда вы говорите "у меня нет денег", вы запускаете отрицательную цепочку событий. Вы начинаете думать о себе как о бедном человеке, и это отражается в вашей жизни. Вы начинаете вести себя по этому образу, и это еще больше загоняет вас в бедность.
Чтобы изменить ситуацию, нужно изменить свое мышление. Начните говорить о себе как об успешном человеке, у которого достаточно денег для того, чтобы покупать все, что ему нужно. Когда вы будете думать о себе так, вы начнете притягивать деньги в свою жизнь.
Конечно, это не значит, что вы должны перестать экономить деньги и планировать свой бюджет. Просто не позволяйте себе думать о себе как о бедном человеке.
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Среди запрещенных фраз есть и следующие:
- "Ничего себе" – это значит, что у вас ничего не будет.
- "Буду виноват" - вы программируете себя на то, что вы будете жить в долгах.
- "Хорошо там, где нас нет" – вы откладываете свою жизнь, не замечаете счастливых моментов.
- "Не в деньгах – счастье" – если вы хотите, путешествовать, покупать нужные вещи, то как раз деньги и нужны.
- "Я никогда не стану богатым" – вы даете установку, что никогда не совершите действий, которые приведут вас к изобилию.
- "Всех денег не заработаешь" – это фраза-блок, на то что вы сможете заработать.
- "Разве это деньги?" – Неуважение к деньгам приведет к их потере.
- "Я должен экономить" - такой фразой вы перекрываете себе приход денег.
- "Откладывать на черный день" – лучше откладывать в мечту.
Старайтесь не произносить эти фразы и вообще забудьте о возможности их использования.
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