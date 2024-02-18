'Вы убиваете их добротой': садоводы объяснили, почему орхидеи могут не цвести

Эксперт по садоводству делится секретом, как не "убить орхидеи добротой". Орхидеи – это красивые комнатные растения, но за ними может быть сложно ухаживать.

Эллен Мэри, эксперт по садоводству, телеведущая, автор и ведущая подкастов, поделилась своим секретом, как сохранить орхидеи здоровыми и цветущими, пишет Express.

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Эллен рекомендует поливать орхидеи не чаще раза в две-четыре недели. Вместо того чтобы поливать их сверху, она рекомендует погружать орхидеи в ванну с водой на несколько минут, а затем давать им полностью просохнуть.

Другие советы эксперта:

Не оставляйте орхидеи во влажной почве. Это может привести к загниванию корней.

Размещайте орхидеи за занавеской, пропускающей свет. Им не нравятся прямые солнечные лучи.

Подкармливайте орхидеи специальным удобрением раз в месяц в течение вегетационного периода.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свои орхидеи здоровыми и цветущими в течение многих лет.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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