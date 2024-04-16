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Вы знали, что люди являются зеркалами друг другу?

Екатерина Шереметьева

Вы знали, что люди являются зеркалами друг другу?

Что это значит?

Каждый человек на которого мы включаемся раздражением, завистью, восхищением, отвращают нам то качество, черту характера, умение, которое мы в себе можем: отрицать, подавлять, призирать, хотеть обладать, либо не позволять. Делая нас внутренне несвободными.

С восхищением все понятно. Если вы восхищаетесь, то вы себе смело признаетесь в том, что вам бы тоже этого хотелось. Так уметь, так проявляться, этим владеть и тд.

А вот если человек вызывает раздражение, злость, зависть, то как же тогда?

Вот например:

Вас раздражают люди которые опаздывают и не переживают об этом, а вы очень пунктуальный человек.

Либо, вас раздражают уверенные в себе люди, которые не зависят от чужого мнения или похвалы, у конторах высокий уровень принятия себя и самоценности и как следствие они внутренних свободны. А вы человек которые очень требователен к себе. Вы требуете от себя и от других идеальности, то есть не имеющего право на ошибку. И стремитесь к этому, в итоге погружая себя в постоянное напряжение и несвободу.

Либо, вас раздражают агрессивные люди, хамы, а вы очень добрый человек, даже слишком, воспитанный.

Это значит только то, что стоит обратить внимание на что именно вы включаетесь. На какое качество и как у вас с этим. Другие люди нам подсвечивают прожектором то на что нужно обратить внимание, где сосредоточено напряжение. Чтобы мы лучше себя понимали.

Может вам и хотелось подольше позавтракать, но вы никогда себе не позволяете опоздать и утром едете на работу раздражённый, что не допили свой кофе. А ваш коллега, без угрызений совести, допивает утренний кофе и не считает, что 10 минут опоздания это конец Света и тогда это про ПОЗВОЛЕНИЕ себе, иногда, отпустить внутреннюю требовательность и режим и хоть выбрать себя, без угрызений совести после.

Если вы в погоне за идеальностью и вас раздражают неидеальные люди, которые могут ошибаться, оступаться, то вопрос к вам, почему вы сами себя держите в этой тюрьме несвободы, вам себя не жаль? Стоит это проработать, иначе это напряжение низкой интенсивности снесет вас однажды.

То есть то качество на которое мы включаемся и реагируем раздражением говорит о нас, запрете на такое проявление, не позволение себе или о том, что мы в себе отрицаем это качество. Либо, что нам нужно поработать с этим качеством.

Или то, что человек не хочет слышать от других людей, есть то, что ему важнее всего услышать на данном жизненном этапе.

К примеру, когда Вас раздражает свекровь, нужно искать причину проблемы в Ваших отношениях со своей мамой. Очевидно, что искать нужно не во внешне прекрасных отношениях, а в скрытых взаимосвязях на тонком уровне. То же относится к проблемам с тещей: первоначальная причина будет скрыта, соответственно, в энергетическом влиянии матери на сына.

Когда, например, жалуются, что взрослый мужчина ведет себя как ребенок — безответственно, необдуманно, беззаботно — нужно понимать, что такая же энергетика находится и в женщине. Только проявлять себя она будет с другой стороны. Скажем, супер ответственная, серьезная, прагматичная девушка может в душе оказаться совершенно неготовой к рождению ребенка и переменам, связанным с этим событием.

Если рассказывают о том, что мужчине не хватает силы, настойчивости, способности повести за собой, сразу рождается вопрос: а есть ли такая уверенность и готовность последовать за ним у Вас? Правильно, нет.

Зеркала даны нам для урока, мы должны понять какого!

Ведь для ощущения себя целостным, ощущения свой ценности, важно принять все свои качества, все свои части, развивая сильные и контролируя слабые стороны. Прорабатывать зыбкие места в себе и в отношениях с окружающими.

Источник:Facebook

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