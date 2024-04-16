Вы знали, что люди являются зеркалами друг другу?

Что это значит?

Каждый человек на которого мы включаемся раздражением, завистью, восхищением, отвращают нам то качество, черту характера, умение, которое мы в себе можем: отрицать, подавлять, призирать, хотеть обладать, либо не позволять. Делая нас внутренне несвободными.

С восхищением все понятно. Если вы восхищаетесь, то вы себе смело признаетесь в том, что вам бы тоже этого хотелось. Так уметь, так проявляться, этим владеть и тд.

А вот если человек вызывает раздражение, злость, зависть, то как же тогда?

Вот например:

Вас раздражают люди которые опаздывают и не переживают об этом, а вы очень пунктуальный человек.

Либо, вас раздражают уверенные в себе люди, которые не зависят от чужого мнения или похвалы, у конторах высокий уровень принятия себя и самоценности и как следствие они внутренних свободны. А вы человек которые очень требователен к себе. Вы требуете от себя и от других идеальности, то есть не имеющего право на ошибку. И стремитесь к этому, в итоге погружая себя в постоянное напряжение и несвободу.

Либо, вас раздражают агрессивные люди, хамы, а вы очень добрый человек, даже слишком, воспитанный.

Это значит только то, что стоит обратить внимание на что именно вы включаетесь. На какое качество и как у вас с этим. Другие люди нам подсвечивают прожектором то на что нужно обратить внимание, где сосредоточено напряжение. Чтобы мы лучше себя понимали.

Может вам и хотелось подольше позавтракать, но вы никогда себе не позволяете опоздать и утром едете на работу раздражённый, что не допили свой кофе. А ваш коллега, без угрызений совести, допивает утренний кофе и не считает, что 10 минут опоздания это конец Света и тогда это про ПОЗВОЛЕНИЕ себе, иногда, отпустить внутреннюю требовательность и режим и хоть выбрать себя, без угрызений совести после.

Если вы в погоне за идеальностью и вас раздражают неидеальные люди, которые могут ошибаться, оступаться, то вопрос к вам, почему вы сами себя держите в этой тюрьме несвободы, вам себя не жаль? Стоит это проработать, иначе это напряжение низкой интенсивности снесет вас однажды.

То есть то качество на которое мы включаемся и реагируем раздражением говорит о нас, запрете на такое проявление, не позволение себе или о том, что мы в себе отрицаем это качество. Либо, что нам нужно поработать с этим качеством.

Или то, что человек не хочет слышать от других людей, есть то, что ему важнее всего услышать на данном жизненном этапе.

К примеру, когда Вас раздражает свекровь, нужно искать причину проблемы в Ваших отношениях со своей мамой. Очевидно, что искать нужно не во внешне прекрасных отношениях, а в скрытых взаимосвязях на тонком уровне. То же относится к проблемам с тещей: первоначальная причина будет скрыта, соответственно, в энергетическом влиянии матери на сына.

Когда, например, жалуются, что взрослый мужчина ведет себя как ребенок — безответственно, необдуманно, беззаботно — нужно понимать, что такая же энергетика находится и в женщине. Только проявлять себя она будет с другой стороны. Скажем, супер ответственная, серьезная, прагматичная девушка может в душе оказаться совершенно неготовой к рождению ребенка и переменам, связанным с этим событием.

Если рассказывают о том, что мужчине не хватает силы, настойчивости, способности повести за собой, сразу рождается вопрос: а есть ли такая уверенность и готовность последовать за ним у Вас? Правильно, нет.

Зеркала даны нам для урока, мы должны понять какого!

Ведь для ощущения себя целостным, ощущения свой ценности, важно принять все свои качества, все свои части, развивая сильные и контролируя слабые стороны. Прорабатывать зыбкие места в себе и в отношениях с окружающими.