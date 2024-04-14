Українська
Лайфхаки

Выбирайте соседей правильно: какие цветы нельзя выращивать рядом с розами

Игорь Романько

Какие цветы нельзя сажать возле роз

Розы – настоящие королевы сада, украшающие любую клумбу. Но, как и всякой королеве, им нужны достойные соседи. Ведь не все растения все равно хорошо чувствуют себя рядом с этими красавицами.

Следуйте этим простым правилам с сайта theLime и вы сможете создать роскошную клумбу с розами, которая будет радовать вас своим пышным цветением в течение всего сезона.

Читайте также: Как правильно подкармливать пионы весной для обильного цветения: советы экспертов

С кем не дружить розам?

  • Пионы и вербейщики: Эти растения – настоящие завоеватели. Они разрастаются во все стороны, забирая из почвы все питательные вещества. Розам в таких условиях просто не хватит сил для пышного цветения.
  • Ландыши: Эти нежные цветы также могут стать проблемой для роз. Они быстро разрастаются и заполоняют всю клумбу, избавиться от них бывает сложно.
  • Калина и черемуха: Эти кустарники любят вредителей, которые с радостью переберутся на розовые кусты.
  • Папоротник и хоста: Им нужно совсем другое количество света, чем розам. Хоста любит полутень, а розы – солнце. Так что вместе им будет некомфортно.

С кем подружиться розам?

  • Лаванда: Этот ароматный цветок не только красиво смотрится, но и отпугивает вредителей.
  • Бархатцы: Эти яркие цветы также отпугивают вредителей, а еще и почву улучшают.
  • Сальвия: Этот цветок с красивыми цветами станет отличным дополнением к розам на клумбе.
  • Алисум: Это почвопокровное растение не только красиво выглядит, но и предотвращает разрастание сорняков.

Помните:

  • При выборе соседей для роз важно учитывать их потребности в свете, влажности и почве.
  • Не сажайте розы слишком близко друг к другу, чтобы они не мешали друг другу расти.
  • Регулярно пропалывайте клумбу и удаляйте сорняки.
  • Подкармливайте розы и возделывайте их от вредителей и болезней.

Предлагаем также узнать, как посадка роз весной может привести к пышному цветению.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород