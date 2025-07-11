Выбросьте это немедленно: главные антитренды осени-зимы-2024-2025

Несколько лет назад эти вещи считались стильными, но сегодня они уже не актуальны. Стилисты определили список одежды и обуви, которые вряд ли вернутся в тренды, и предложили, чем лучше их заменить.

Антитренды зимней обуви 2024/2025

Антитренды 2024-2025. Источник: · Pixabay Антитренды 2024-2025. Источник: · Pixabay

Этой зимой вышла из моды обувь, плотно прилегающая к ноге. Вместо него в тренде массивные байкерские ботинки, зимние лоферы и высокие прямые сапоги. Также актуальными остаются угги для вождения, челси и ботинки на толстой подошве – они уже несколько сезонов не теряют популярности. Об этом пишет ТСН.

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Антитренды зимних курток 2024/2025

Антитренды 2024-2025. Источник: · Pixabay Антитренды 2024-2025. Источник: · Pixabay

Приталенные пуховики с поясом совсем утратили свою актуальность. В этом сезоне стилисты советуют выбирать объемные пуховики, бомберы или длинные пальто. Также на пике популярности дубленки-авиаторы и экошубы. Если у вас нет такой одежды, стилисты не рекомендуют покупать ее специально, ведь и эти модели в скором времени могут утратить популярность.

Антитренды зимней одежды 2024/2025

Антитренды 2024-2025. Источник: · Pixabay Антитренды 2024-2025. Источник: · Pixabay

Также неактуальными стали свитера и кофты из некачественной синтетики, приталенные или излишне растянутые модели. Лучший выбор – свитера и гольфы из натуральных материалов. Они долго служат и всегда смотрятся стильно, если обеспечить им надлежащий уход.

Напомним, мы уже писали, какие пальто будут в моде осенью-зимой 2024-2025.

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