Выбросьте их немедленно: топ главных антитрендов 2025 года

Известный украинский дизайнер Андре Тан, ранее рассказывавший о главных трендах 2024 года, поделился списком вещей, от которых следует отказаться в 2025 году.

Об этом он написал в своем Instagram. По словам эксперта, пора проститься с некоторыми популярными тенденциями прошлых лет. Впрочем, если вы не готовы полностью отказаться от любимых вещей, Андре Тан рекомендует носить их осторожно, правильно расставляя акценты.

Вот главные антитренды 2025 года:

1. Неоновые оттенки

Яркие кислотные цвета утратили актуальность. Им на смену пришли естественные, приглушенные оттенки: бежевый, оливковый, пастельный и глубокий темный цвет. Неон остался только в аксессуарах, где он придает контрасту образу, не перегружая его.

2. Обувь на тракторной подошве

Когда-то массивная подошва считалась стильным элементом, придавая обуви практичности. Но сейчас она выглядит громоздко и дисгармонично. Андре Тан советует обратить внимание на изящные силуэты и минималистичные модели, которые выглядят более элегантно.

3. Шапки-бини с помпонами

Такие головные уборы больше не в моде. Вместо них следует выбирать лаконичные шапки из плотной шерсти или кашемира. Они придают образу сдержанности и современному облику. Главный упор теперь делается не на декоративные элементы, а на качество материала и интересную фактуру.

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4. Микросумки

Крошечные сумочки, в которые едва помещается телефон, уступают место более функциональным моделям. В 2025 году в тренде вместительные и практичные сумки, подходящие для активного ритма жизни.

5. Объемные пуховики

Оверсайз пуховики, напоминающие одеяло или облачко, уходят в прошлое. Их заменяют более структурированные модели, подчеркивающие фигуру. Вместо гигантских пуховиков в тренде утеплены пальто с поясом и пуховики средней длины с четкими линиями.

Кто такой Андре Тан?

Андре Тан – украинский модельер, основатель одноименного бренда. Он учился в Харькове, Киеве, Германии и Великобритании, в частности, в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина.

В 2019 году дизайнер стал президентом Ukraine Fashion Council, а в 2023-м начал обучение в США.

Напомним, мы уже писали о топе трендовых пуховиков на зиму-2025.

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