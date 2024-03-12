Выглядит роскошно и дорого: самый трендовый цвет интерьера в 2024 году

Несмотря на многолетнюю популярность белого цвета как универсального варианта для отделки интерьера, в этом году он уступит свои позиции.

Дизайнеры единодушно заявляют, что пора сделать ставку на коричневые оттенки. Речь идет не только о холодном шоколадном цвете, но и о теплых золотисто-коричневых, бежевых и насыщенных темно-коричневых тонах. Эти оттенки гармонично сочетаются с разноцветными декоративными элементами. Об этом пишет Радиотрек.

Коричневый цвет роскошно смотрится в сочетании с синим, а мебель из натурального дерева создает очень уютную атмосферу.

Бархатный оттенок какао идеально подойдет для оформления спальни.

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Коричневый фактически становится основным цветом стен для создания спокойного и традиционного интерьерного стиля.

Таким образом, дизайнеры призывают отойти от привычного белого цвета и сосредоточиться на теплых и глубоких коричневых оттенках, которые придадут интерьеру уют и неповторимый шарм. Гармоничное сочетание коричневого с другими цветами и натуральными материалами позволит создать комфортное и выразительное пространство для жизни.

Напомним, мы уже писали, как освежить интерьер после зимы.

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