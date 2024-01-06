Выливать или нельзя: в церкви объяснили, что делать со старой освященной водой

Вода, освященная на Крещение, считается особой и обладает целебными свойствами. Она может использоваться для обрызгивания жилья, людей, для лечения болезней и для защиты от зла.

Священник Михаил Секержинский в комментарии Bilyayivka.City сказал, что освященная вода не портится, если ее для питья наливать в чашку или стакан.

Читайте также: Крещение 2024: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

Как правило, святая вода сама по себе не портится. Это может случиться, если, например, человек пьет воду прямо из банки, а надо наливать в чашку или стакан. Потому что у каждого во рту есть микрофлора, которая переходит в воду и умножается там, от этого вода может портиться", – объяснил он.

Можно ли выливать святую воду

В Закарпатской епархии сказали, что делать с прошлогодней святой водой.

"Если у вас агиасма (освященная вода) по какой-то причине испортилась…, вылить когда-то освященную воду, следует в место, где никто не ходит. Некоторые священнослужители рекомендуют использовать ненужную уже освященную воду во время приготовления обеда или для подливания вазонов. Для верующего человека такой совет звучит кощунственно. Агиасму используют только при приготовлении теста на просфоры", — отметили священники.

Как правильно пить святую воду

Священники советуют: когда вы принесете освященную воду домой, налейте ее для каждого члена семьи в отдельную чашку. При необходимости – поделитесь освященной водой с ближними.

В случае болезни освященную воду пьют в течение дня чайными ложечками.

Узнайте также о сильнейших молитвах на Крещение. Как молиться о здоровье, удаче, обилии и исполнении желаний.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!