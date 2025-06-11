Вырастут огромными на зависть всем: чем подкормить чеснок и лук в июне

Июнь – ключевой период для выращивания лука и чеснока. В это время зеленая масса активно нарастает, а под землей происходит формирование будущих головок. Правильная подкормка в это время оказывает значительное влияние на размер урожая и его качество.

Озимый чеснок и репчатый лук в июне больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Эти элементы помогают луковицам быстрее созревать и увеличивают общую продуктивность растений. Об этом пишет ТСН.

Для получения крупных головок чеснока рекомендуются следующие варианты подкормки:

Сухое внесение удобрений Смешайте по половине столовой ложки суперфосфата и хлористого калия, после чего равномерно рассыпьте смесь по грядкам.

Жидкая подкормка: Растворите чайную ложку монофосфата калия в 10 литрах воды. Опрыскивайте чеснок этим раствором обязательно вечером, используя пульверизатор.

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Лук нуждается в аналогичном уходе. В средине месяца ее также подкармливают суперфосфатом и хлористым калием, лучше в виде водных растворов.

В начале июня лук можно дополнительно подкормить азотными удобрениями — мочевиной или сульфатом аммония из расчета столовой ложки на ведро воды.

Древесный пепел – отличный природный источник калия. Литровую банку золы растворяют в 10 литрах воды и поливают полученным раствором как лук, так и чеснок. Такая подкормка стимулирует активный рост и способствует формированию больших головок.

Альтернативой пепла может стать сернокислый калий – 25 граммов на 10 литров воды для полива растений.

Регулярная и сбалансированная подкормка в июне гарантирует получение качественного урожая лука и чеснока с большими хорошо сформированными головками.

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