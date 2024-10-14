Высушивают почву и разрушают фундамент: какие деревья нельзя сажать возле дома

Ни один двор не обходится без деревьев, ведь они украшают территорию и обеспечивают прохладу в жаркие дни. Однако не все виды деревьев стоит сажать вблизи дома, поскольку их корни при разрастании могут повредить даже самый прочный фундамент.

Это происходит из-за того, что растениям может не хватать влаги, и они начинают расти под зданием в поисках воды и питательных веществ. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, какие деревья лучше не сажать рядом с домом, чтобы избежать разрушения фундамента и пересыхания почвы.

Дуб, крупные виды ивы, вяз и клен имеют сильную корневую систему, которая может повредить фундамент, если высадить их близко к дому. Со временем это может привести к образованию трещин на стенах.

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Сосна также не подходит для посадки вблизи других растений, поскольку в ее тени они не смогут расти. Опадание хвои со временем делает почву непригодной даже для травы, поэтому придется забыть о клумбах и других насаждениях возле дома.

Тополь. Не рекомендуется сажать это дерево во дворе, поскольку его ствол довольно ломкий. Во время бури или сильного ветра ветви могут ломаться и повредить крышу дома или другие постройки. Кроме того, пух тополя, который он образует, является мощным аллергеном и может вызвать нежелательные реакции у домочадцев.

Береза. Это дерево очень влаголюбивое, из-за чего сильно высушивает почву вокруг. В местах, где растет береза, другие растения плохо развиваются и могут болеть.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие деревья стоит посадить у дома.

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