Выводит новый уровень: Какой продукт идеально дополняет салаты с пекинской капустой
Салат из пекинской капусты – это универсальное блюдо, подходящее для любого случая. Его можно приготовить с разными ингредиентами, но одним из самых вкусных вариантов является салат из пекинской капусты, ветчины и сухариков.
Для салата можно использовать любую ветчину по своему вкусу, пишет politeka.net. Если вы хотите, чтобы салат был более пикантным, можете добавить в него немного молотого перца или паприки. Сухари можно использовать любые, но лучше подойдут сухарики со вкусом бекона или овощей.
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Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 голова
- Ветчина – 200 г
- Томат – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез – 2 ст. л.
- Сухари – 100 г
Приготовление:
- Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой.
- Ветчину нарезаем кусочками среднего размера.
- Томат нарезаем кубиками.
- Сыр натираем на мелкой терке.
- Чеснок мелко нарезаем или пропускаем через пресс.
- В миске смешиваем капусту, ветчину, томат, творог и чеснок.
- Заправляем салат майонезом и перемешиваем.
- Посыпаем салат сухариками.
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