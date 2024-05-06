Выводит плохой холестерин: какую рыбу нужно включить в свой рацион после 30 лет

После 30 лет многие из нас начинают больше заботиться о своем здоровье и ищет пути для его улучшения. Это немаловажный шаг, ведь с возрастом снижается уровень активности, а метаболизм замедляется.

Одним из самых распространенных проблем в этот период становится повышение уровня холестерина в крови. К счастью существует простой и вкусный способ бороться с этой проблемой – употреблять лосось. Об этом пишет Главред.

Почему лосось?

Богат витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами: Лосось – это не просто вкусная рыба, но и источник ценных питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья.

Помогает снизить уровень холестерина: Исследования показали, что регулярное употребление лосося может значительно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, что, в свою очередь, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Содействует работе мозга: Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, важны для когнитивной функции и могут помочь снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Полезен для зрения: Омега-3 жирные кислоты также необходимы для здоровья глаз и могут помочь предотвратить возрастную макулярную дегенерацию.

Лосось – это белковый продукт, который надолго насыщает и помогает контролировать вес.

Читайте также: Преимущества отказа от употребления вина: что следует знать

В одном исследовании, опубликованном в журнале "American Journal of Clinical Nutrition", 40 человек в течение недели соблюдали средиземноморскую диету, включавшую две порции лосося.

В результате исследования было обнаружено, что у этих людей значительно снизился уровень холестерина в крови, что свидетельствует о том, что лосось может являться эффективным способом снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Лосось – это не только вкусный, но очень полезный продукт, который может значительно улучшить ваше здоровье.

Напомним, мы уже писали, что такое термогенез и почему следует сократить количество мяса в рационе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!