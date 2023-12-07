Вызывают болезни и гибель: в горшки из каких материалов нельзя высаживать растения

Не все кашпо для растений одинаково качественные и подходят для высадки растений, сообщает Ukr.Media. Прозрачные емкости из стекла или пластика выглядят красиво, но на практике их лучше использовать только для орхидей, где корни участвуют в фотосинтезе. В других случаях они часто зеленеют от водорослей, а отсутствие дренажных отверстий создает неудобства.

Читайте также: Как заставить герань цвести: интересный лайфхак с иглой

Металлические горшки отрицательно влияют на состояние цветов на южных подоконниках, поскольку солнце нагревает их, делая корни слишком горячими.

Глиняные горшки могут быть неудачным выбором для растений с чувствительной корневой системой, поскольку терракотовые горшки быстро испаряют влагу и могут привести к гибели фиалок или спатифилумов вследствие сквозняков.

Емкости для нескольких растений смотрятся эффектно, но на практике это может быть непрактичным. Во-первых, любые заболевания могут быстро распространяться, а во-вторых, разные режимы полива могут стать проблемой для различных видов растений, таких как замиокулькас и диффенбахия.

Напомним, мы уже писали, как удобрять комнатные растения с помощью риса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !