Вызывают депрессию и головные боли: какие цвета не стоит применять при оформлении интерьера

Неудачный интерьер может оказывать негативное влияние на общее самочувствие. При этом трудно догадаться, что причиной плохого настроения могут являться, например, обои. Поэтому лучше осторожно обращаться с яркими цветами.

Об этом пишет Радиотрек.

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К примеру, оранжевый цвет провоцирует подсознательное напряжение, его однозначно нужно избегать в спальне. Осторожнее с ним следует быть и на кухне.

Аналогичная проблема возникает из-за чрезмерной любви к красному. Из-за красного цвета человек может постоянно подсознательно стрессировать, а еще красный возбуждает аппетит, поэтому на кухне его использовать тем, кто следит за фигурой – не стоит.

Напомним, дизайнеры назвали три вещи, которые делают интерьер немодным.

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