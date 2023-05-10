Взлеты или падения? Астролог назвал главных счастливчиков и неудачников мая

Ретроградный Меркурий будет влиять на всех уроженцев зодиакального круга в мае, но для некоторых этот период окажется "черной полосой", а для других – шансом достичь успехов и преобразить жизнь. Трудности выпадут на судьбу Тельцов и Скорпионов.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. "Сложный период будет и у Водолеев. Сатурн углубляется в их дом денег. Им придется преодолевать препятствия, справляться со сложностями. Также может быть крах у Львов, особенно в карьере", – отметил он.

По словам астролога, в последний месяц весны проблемы закончатся у Рыб в связи с всхождением в их знак Сатурна. Уроженцам знака будет везти как в карьере, так и в любви, возможен также выигрыш в лотерею.

Стрельцам стоит задуматься об инвестициях, месяц окажется удачным для решения финансовых вопросов. Одинокие уроженцы знака также могут найти любовь на всю жизнь.

Весы в мае совершат карьерный взлет, перед ними откроются новые возможности. Близнецы достигнут невероятного успеха в коммерческих делах.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.