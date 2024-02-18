'Ядерные крокодилы' расплодились возле АЭС в США (фото)

На американской атомной электростанции Терки-Пойнт во Флориде расплодились острорылые крокодилы, считавшийся исчезающим вид.

По данным управляющей АЭС компании NextEra Energy, в каналах и водоемах Терки-Пойнт проживают по меньшей мере 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем в 1992 году, пишет Naples Daily News.

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Первое крокодиловое яйцо возле АЭС было обнаружено в 1978 году. Вскоре выяснилось, что оно принадлежит редкому острорылому крокодилу. Тогда этот вид считался исчезающим, и за его истребление в штате Флорида предполагалось наказание.

Энергетическая компания не стала избавляться от яйца, а наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты отслеживают рост популяции, помогают крокодилам строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей.

Острорылые крокодилы встречаются от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех-четырех метров. Этот вид не считается опасным для людей, ведь за всю историю США был зафиксирован лишь один случай нападения острорылого крокодила на человека, произошедшего в 2014 году. Оба пострадавших остались в живых.

Популяция крокодилов на АЭС Терки-Пойнт продолжает расти, и это чревато определенными рисками. С одной стороны, крокодилы могут повредить оборудование станции. Кроме того, присутствие этих рептилий может отрицательно повлиять на окружающую среду.

Энергетическая компания NextEra Energy уверяет, что делает все возможное, чтобы свести к минимуму риски, связанные с присутствием крокодилов на АЭС.

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