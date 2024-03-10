Ягоды будут огромны: как и когда подкармливать вишни весной
Вишня – любимая ягода украинцев, ведь она вкусная и свежая, и в консервации, и во многих блюдах. Чтобы получить обильный урожай сочных и крупных плодов, важно правильно подкормить вишню весной.
Следуя этим простым советам с сайта dim.novyny.live, вы сможете обеспечить свою вишню всеми необходимыми питательными веществами и получить обильный урожай сладких и сочных ягод.
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Когда подкармливать вишню?
- Лучшее время – конец марта или начало апреля, когда дерево уже ожило и начинает расти.
- Старые деревья лучше удобрять перед началом активного роста, в конце февраля – начале марта.
Чем подкармливать вишню?
Молодые саженцы (до 3 лет):
- Компост
- Навоз
- Органические смеси
Взрослая вишня (старше 7 лет):
- Органические удобрения
- Аммиачная селитра
- 3% бордоская жидкость (до распускания почек):
- Медный купорос – 300 г
- Негашеная известь - 300 г
- Вода – 10 л
Старые деревья (старше 7 лет):
- Комплексное удобрение с кальцием, магнием или серой:
- Нитроаммофоска
- Аммофоска
- Азофоско
- Органика:
- Компост
- Перепревший навоз
- Опилки
- Минеральные удобрения:
- Мочевина
- Аммиачная селитра
- Калийная соль
- Суперфосфат
Помните:
- Удобрения вносят во влажную почву.
- После подкормки почву рекомендуется замульчировать.
- Не переборщите с удобрениями, следуйте инструкциям.
Напомним, мы уже писали, чем подкормить рассаду перцев и помидоров.
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