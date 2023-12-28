Яйца будут свежими 60 дней: эксперты поделились секретом

Яйца можно хранить во многих местах в доме, включая холодильник, картонную коробку или корзину на кухонной стойке. Именно от выбора места зависит то, сколь долго яйца будут оставаться свежими.

По словам экспертов Professionals Secrets, один из методов позволяет хранить яйца свежими около двух месяцев. Об этом сообщает Express.co.uk.

Яйца будут свежими гораздо длиннее, если хранить их в холодильнике. Один день при комнатной температуре соответствует примерно четырем дням в холодильнике.

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Яйца следует хранить в оригинальной упаковке, поскольку она оптимизирована, чтобы яйца как можно лучше хранились при транспортировке и хранении. Важно убедиться, что каждый из них сохраняется широкой, закругленной стороной вверх для максимальной свежести.

Воздушный карман яйца расположен в этом конце, и он не даст желтку со временем всплыть и прилипнуть к скорлупе.

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