Як почистити гарбуз за 20 секунд: господині поділились лайфхаком

Несомненно, вы неоднократно очищали тыкву от кожуры кожуру перед ее использованием и знаете, что это может отнимать много времени.

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Но есть действенный лайфхак, который поможет существенно сократить время очищения овоща.

Об этом пишет Shuba.

Итак, прежде чем приступить к чистке тыквы от кожуры, сделайте несколько проколов вилкой, а затем поставьте ее в микроволновку всего на три минуты.

После этого извлеките его и очистите. Процесс займет у вас минимум времени.

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