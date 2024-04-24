Яркие и стильные: топ-5 вариантов трендового маникюра для коротких ногтей

В 2024 году невероятно популярны будут чудесные оттенки, прозрачные или пастельные покрытия, а также небольшие акценты, такие как тонкие линии или геометрические формы на ногтях. Другим трендовым направлением в дизайне ногтей будет использование ярких цветов. Об этом пишет Радиотрек.

Варианты модного маникюра:

Радужный фейерверк на ногтях

Вместо классического френча используйте яркие "кислотные" цвета, создавая эффект радужной улыбки на кончиках ногтей.

Этот тренд подчеркнет вашу игривость и настроит на позитив.

Нежность цвета яблони

Для любительниц элегантного маникюра предлагаем дизайн "яблоневый цвет".

Бело-розовые цветы яблони на прозрачном фоне ногтей подарят вашим рукам весеннюю свежесть и оригинальность.

Пастельная палитра

Этот дизайн покоряет нежностью и лёгкостью.

Используйте пастельные оттенки разных цветов, чтобы создать маникюр, который особенно эффектно смотрится на загорелой коже.

Волшебная романтика чайной церемонии

Цветочный рисунок, напоминающий узоры на чайных чашках, в сочетании с пастельно-желтым цветом, станет настоящей изюминкой вашего образа.

Этот дизайн сочетает элегантность и непринужденность.

Этнические мотивы

Зачерпните вдохновение в узорах, украшающих посуду и дома разных народов мира.

Такой маникюр станет ярким акцентом вашего стиля, подчеркнув вашу креативность и индивидуальность.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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