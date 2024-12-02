Яркие цвета и длина макси: 6 вариантов трендовых моделей пальто на весну 2024
Этой весной в тренде будет большое разнообразие моделей пальто: от классических черных до ярких, приветствуются также разные длины и крой. На неделе моды представили основные модели пальто на весну – 2024, которые помогут сориентироваться в выборе.
Об этом пишет Радиотрек.
Вот несколько трендов, на которые следует обратить внимание:
Длина:
- Макси: длина до косточек или пола остается актуальной.
- Миди: классическая длина до колен или до середины икры.
Цвет:
- Черный: всегда актуален и практичен.
- Яркие цвета: голубой, горчичный, терракотовый.
Материал:
- Кожа: оригинальный и стильный вариант.
- Искусственный мех: уместен для прохладной весны.
- Ткань, похожая на птичьи перья: экстравагантный тренд.
Модели:
- Прямые: классический крой, подходящий для любого типа фигуры.
- Приталенные: подчеркивают талию.
- А-силуэт: визуально делают фигуру более стройной.
- Кейп: элегантный и практичный вариант.
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Некоторые интересные модели из подиумов:
- Красное кожаное пальто с золотыми бусинами.
- Желтое силуэтное пальто под крокодиловую кожу.
- Пальто из ткани, похожей на птичьи перья.
Подбирая пальто весной 2024 года, учитывайте свой стиль жизни, тип фигуры и личные предпочтения. Не бойтесь экспериментировать с цветом, материалами и фасонами, ведь мода этого сезона дает множество возможностей для самовыражения.
Вот несколько дополнительных советов:
- Если вы не можете определиться с длиной, выбирайте меди – это универсальный вариант, подходящий для любого роста.
- Если у вас есть недостатки фигуры, которые хотите скрыть, выбирайте пальто прямого кроя.
- Если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте приталенное пальто.
- Для создания элегантного образа выбирайте пальто с поясом.
- Для повседневной носки подойдет пальто с капюшоном или карманами.
Напомним, стилисты назвали тренды весны – 2024.
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