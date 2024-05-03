Яркий и с веточками ивы: 5 вариантов трендового пасхального маникюра.

Пасха – это замечательный праздник, знаменующий обновление и начало новой жизни. И что может лучше подчеркнуть ваш праздничный образ, чем хороший маникюр?

Сегодня мы поделимся с вами несколькими трендовыми идеями для пасхального маникюра 2024, которые помогут вам создать стильный и элегантный дизайн. Об этом пишет Радиотрек.

Классический белый:

На белом покрытии ногтей можно нарисовать черным цветом милые очертания пасхальных кроликов. Это простой, но очень симпатичный дизайн, который подойдет для любого возраста и стиля.

Перепелиное яйцо:

На голубом фоне сделайте черные крапинки разной величины, чтобы покрытие напоминало перепелиное яйцо. На одном из ногтей нарисуйте черную веточку с листьями. Этот дизайн выглядит нежно и изысканно, и отлично подойдет для тех, кто ищет что-нибудь необычное.

Пастельный двухцветный:

Совместите нежные голубой и розовый цвета. Два ногтя разделите вдоль на 2 части и покрасьте одну – розовым, вторую – голубым цветом. Остальные ногти покройте полностью одним из вышеназванных цветов. Этот дизайн смотрится свежо и романтично, и отлично подойдет для весеннего настроения.

С веточками ивы:

В этом дизайне тоже сочетаются голубой и розовый цвета. Но сверху на этом фоне еще нарисованы веточки вербы. Этот дизайн смотрится очень весенне и празднично, и отлично подойдет для тех, кто хочет подчеркнуть религиозную сущность праздника.

Яркий и праздничный:

Покройте три ногтя ярким желтым цветом – символом Солнца. На остальных сделайте цветочный рисунок, в котором для гармонии тоже присутствует желтый цвет. Этот дизайн смотрится смело и энергично, и отлично подойдет для тех, кто хочет выделиться из толпы.

Это всего несколько идей для пасхального маникюра. Вы можете выбрать любой из них или придумать свой собственный дизайн, используя любимые цвета и узоры.

Напомним, мы уже писали, о 7 признаков маникюра в стиле "old money".