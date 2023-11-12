Яркий завтрак: рецепт свекольных панкейков

Мягкие внутри и хрустящие снаружи, свекольные панкейки по рецепту от Shuba имеют ярко-розовый цвет и отличный вкус.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 0.5 стакана

Цельнозерновая мука – 0.5 стакана

Разрыхлитель – 0.5 ч. л.

Сода пищевая – 0,5 ч. л.

Перец чили, порошок – 0.25 ч. л.

Имбирь сушеный молотый – 0.25 ч. л.

Перец черный молотый – 0.25 ч. л.

Свекольный сок – 0.75 стакана

Уксус яблочный – 1 ч. л.

Лен, семена – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Измельченные льняные семена залейте водой (3 ст. л.) и отставьте на несколько минут. Смешайте все сухие ингредиенты. Отдельно смешайте все влажные ингредиенты вместе с семенами льна и 1 ст. л. растительного масла.

Вылейте влажные ингредиенты до сухих и перемешайте.

Жарьте на среднем огне с каждым около 1 минуты.

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