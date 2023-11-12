Яркий завтрак: рецепт свекольных панкейков
Мягкие внутри и хрустящие снаружи, свекольные панкейки по рецепту от Shuba имеют ярко-розовый цвет и отличный вкус.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 0.5 стакана
Цельнозерновая мука – 0.5 стакана
Разрыхлитель – 0.5 ч. л.
Сода пищевая – 0,5 ч. л.
Перец чили, порошок – 0.25 ч. л.
Имбирь сушеный молотый – 0.25 ч. л.
Перец черный молотый – 0.25 ч. л.
Свекольный сок – 0.75 стакана
Уксус яблочный – 1 ч. л.
Лен, семена – 1 ст. л.
Вода – 3 ст. л.
Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.
Соль – по вкусу
Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак
Способ приготовления:
Измельченные льняные семена залейте водой (3 ст. л.) и отставьте на несколько минут. Смешайте все сухие ингредиенты. Отдельно смешайте все влажные ингредиенты вместе с семенами льна и 1 ст. л. растительного масла.
Вылейте влажные ингредиенты до сухих и перемешайте.
Жарьте на среднем огне с каждым около 1 минуты.
Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенной каши в мультиварке.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!