Яркое сочетание вкусов: рецепт цитрусового джема со специями

В этом цитрусовом джеме по рецепту от Shuba сочетаются свежие нотки апельсина, мандарина и грейпфрута и обволакивая теплыми пряностями тимьяна, корицы и аниса. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Апельсин – 3 шт.

Мандарины – 8 шт.

Грейпфрут – 1 шт.

Сахар – 400 г

Тимьян, веточка – 2 шт.

Корица, палочки – 1 шт.

Звездчатый анис – 1 шт.

Пектин – 25 г

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Способ приготовления:

Снять с апельсинов и мандаринов цедру, не затрагивая белую пленку, измельчите ножом и залейте кипятком на 10 минут. После этого откиньте на сито.

Очистите цитрусовые от белых пленок, разберите их на дольки и пюрируйте с помощью блендера. Затем доведите массу до кипения.

Пектин и 2 ст. л. сахара смешайте, добавьте к цитрусовым, перемешайте и доведите до кипения. Добавьте оставшийся сахар, цедру, палочку корицы, звездочку аниса и веточки тимьяна.

После того как смесь закипит, варите еще 5 минут. Достаньте из джема специи, разлейте его в сухие банки и закройте крышками. Храните в холодильнике.

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