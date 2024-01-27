Языковед назвал основные правила, когда следует писать знак препинания '/'

С 2019 года, когда в украинском правописании произошли изменения, косая черта приобрела статус знака препинания. Правил использования несколько, но есть основные.

Языковед Александр Авраменко объяснил, когда правильно использовать этот знак препинания. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Первое: между однородными членами предложения. То есть словами, отвечающими на одинаковый вопрос. Например, тенденции к усложнению/упрощению визовой политики", – отметил он.

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Также косую черту следует ставить между союзами и та или в случае обозначения одного из вариантов. Например, нарушение авторского и/или смежных прав.

"Третье правило: в устоявшихся сокращениях типа р/с, п/у, км/ч и других", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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