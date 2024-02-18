Языковед объяснил, что значит слово 'блават': Вы могли этого не знать

В украинском языке существует немало колоритных слов. Однако многие люди не пользуются ими и не знают их значения.

Одним из таких слов есть "блават". Об этом для "Сніданку з 1+1" рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко.

"Блават – это одно из названий полевого голубого цветка василька. Блаватом еще называют шелковую ткань", – пояснил он.

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Авраменко предложил разобрать поэта Николая Вороного. Он добавил, что слово "попелястий" происходит от слова "попіл".

"Пелехатый" – лохматый. Такой, у которого длинные, густые взлохмаченные волосы", – указал языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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