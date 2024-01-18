Языковед объяснил, как на украинском правильно писать 'online': Вместе или через дефис

В современном мире большинство событий происходит в сети Интернет, то есть онлайн. Однако многие колеблются, как правильно писать это слово – вместе или через дефис.

Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно будет писать это слово в разных случаях. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"С дефисом пишем только слова, которые могут самостоятельно употребляться. Например, "бизнес-план", "пиар-акция"", – отметил он.

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Авраменко добавил, что слов "лайн" и "он" в украинском языке нет, поэтому "онлайн" правильно писать вместе.

"Слово онлайн и следующее существительное пишем с дефисом. Например, "онлайн-трансляция", "онлайн-режим". А после существительного – отдельно", – указал языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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